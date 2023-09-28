تعرف على استعدادات مدينة مرسى مطروح لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد من خلال قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة وجاري العمل في باقي المدارس بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بمرسي مطروح لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بالمدارس.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة حول المدارس من خلال جهاز النظافة والعاملين بالأحياء، ضمن استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، برفع كافة المخلفات بأنواعها من محيط وداخل المدارس بالتنسيق مع مديري المدارس لضمان ظهورها بالشكل اللائق في أول يوم دراسي.



وأضاف عبد المجيد علي مواصلة عمل إدارة التشجير بمجلس المدينة في تقليم وتذهيب الأشجار بالمدارس ضمن خطة التجميل قبل انطلاق ماراثون الدراسة الاسبوع القادم، بالتنسيق مع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ضمن تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وفقا للخطة الموضوعة للعام الدراسي الجديد.

تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد

تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد

تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد