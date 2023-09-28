عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات مدينة مرسى مطروح لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز المدارس بمطروح
تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد من خلال قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة وجاري العمل في باقي المدارس بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بمرسي مطروح لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بالمدارس.

بعد تسرّب غاز الكلور بمحطة مياه | توجيه عاجل من محافظ مطروح

لاستقبال موسم الأمطار.. تطهير وتنظيف مخرات السيول بمرسى مطروح


وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة حول المدارس من خلال جهاز النظافة والعاملين بالأحياء، ضمن استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، برفع كافة المخلفات بأنواعها من محيط وداخل المدارس بالتنسيق مع مديري المدارس لضمان ظهورها بالشكل اللائق في أول يوم دراسي.


وأضاف عبد المجيد علي مواصلة عمل إدارة التشجير بمجلس المدينة في تقليم وتذهيب الأشجار بالمدارس ضمن خطة التجميل قبل انطلاق ماراثون الدراسة الاسبوع القادم، بالتنسيق مع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ضمن تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وفقا للخطة الموضوعة للعام الدراسي الجديد.

 

تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد 
تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد 
تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد 
تجهيز المدارس بمطروح للعام الدراسي الجديد 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

اندماج كامل في روسيا.. بوتين يعلق على الانتخابات بالمناطق المنضمة حديثا

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

كيف كان شكل الرسول ﷺ ؟.. ما جاء في كفه وبين منكبيه الشريف

تصميم مختلف.. درة تثير الجدل بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور| شاهد

خلال أسبوع.. أوكرانيا تعاني من 4 كوابيس دبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ