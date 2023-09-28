بعد تسرّب غاز الكلور بمحطة مياه | توجيه عاجل من محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإحالة نتائج أعمال اللجنة المكلفة لبحث أسباب تسرب أسطوانة غاز كلور أمس بمحطة رافع مياه السيريكو بمرسى مطروح إلى النيابة العامة لإعمال شئونها استمرار لمتابعة الوقوف على أسباب التسريب.



تم عرض تقرير أعمال اللجنة التي وجه محافظ مطروح بتشكيلها برئاسة العميد حاتم السبع السكرتير المساعد فور وقوع الحادث من خلال أحمد صالح مدير إدارة التفتيش الإداري وشبراوي منصور مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وبناء على ما ورد بالتقرير قرر محافظ مطروح إحالة نتائج التقرير إلى النيابة العامة لإعمال شئونها في ذلك الشأن.



كانت شركة مياه مطروح تلقت أمس الأربعاء بلاغا بحدوث تسريب غاز الكلور من إحدى الأسطوانات بمحطة مياه السيركو، وعلي الفور توجه فريق السلامة والصحة المهنية لتأمين التسريب، وتمت السيطرة على الوضع.



واستقبل مستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال عددا من المصابين بالاختناق من قاطني المساكن الملاصقة بالمحطة لتلقي الإسعافات اللازمة، ولم ينتج عن التسريب أي حالات وفاة.