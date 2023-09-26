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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع استعدادات المدارس لاستقبال 180 ألف طالب

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال وكيل تعليم مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤؛ ليصبح إجمالي عدد المدارس ٨٥٧ الجاهزة لاستقبال نحو ١٨٠ ألف طالب على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد.

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ووجه محافظ مطروح بضرورة مراجعة استعدادات كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد مع توفير كاة وسائل الراحة للطلاب. 


وأشار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن مدارس مطروح بـ٨٥٧ مدرسة تضم ٤٣٣١ فصلا يستعد لاستقبال ١٧٩٨٨٧ طالبا بالتعليم قبل الجامعي بالمراحل التعليمية من مرحلة الحضانة حتى الثانوي منهم ١٠٠٩٨٥ بنين، و٧٨٩٠٢ بنات .
 

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