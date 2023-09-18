عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: انطلاق قافلة طبية مجانية لأهالي قرية جلالة

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انطلاق صباح اليوم الإثنين قافلة علاجية متعددة التخصصات الطبية لأهالي قرية جلالة التابعة لمركز الضبعة والتي تنظمها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح لتوقيع الكشف على أهالي قرية جلالة وصرف العلاج بالمجان.

مصرع شخص صدمته سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

بعد انتهاء العاصفة دانيال.. الآلاف يقبلون على مصيف مطروح


وأضاف أن القافلة الطبية تضم تخصصات الجراحة العامة ‏جراحة العظام الأطفال النساء والتوليد و‏الأنف والأذن ‏الرمد ‏الأسنان؛ إضافة إلى خدمات (المعمل – صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية).
 

وأشار أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار قوافل الدعم الطبي والعلاجي بجميع مناطق المحافظة والمشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان وكابريكورن.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات القافلة الطبية التوعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

ترشيحاتنا

أخبار تهمك| بشرى من الأرصاد: "مفيش حر تاني".. هبوط كبير في الذهب.. وهذا سعر الدولار

بعد خسارة الأهلي اللقب.. كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ليبيا .. قرار عاجل وهام من المشير حفتر بشأن مدينة درنة

وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثالثة إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

استشهدت بآيات من القرآن ولبست الحجاب.. من هى البلوجر روان عصام الإسكندرانية؟

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ