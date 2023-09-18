صحة مطروح: انطلاق قافلة طبية مجانية لأهالي قرية جلالة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انطلاق صباح اليوم الإثنين قافلة علاجية متعددة التخصصات الطبية لأهالي قرية جلالة التابعة لمركز الضبعة والتي تنظمها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح لتوقيع الكشف على أهالي قرية جلالة وصرف العلاج بالمجان.



وأضاف أن القافلة الطبية تضم تخصصات الجراحة العامة ‏جراحة العظام الأطفال النساء والتوليد و‏الأنف والأذن ‏الرمد ‏الأسنان؛ إضافة إلى خدمات (المعمل – صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية).



وأشار أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار قوافل الدعم الطبي والعلاجي بجميع مناطق المحافظة والمشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان وكابريكورن.