رئيس مدينة سيوة يشهد احتفالية مؤسسة حياة كريمة

سلم محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، والدكتور عبد الجليل خيرت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز ومشايخ وعواقب سيوة ومديري الإدارات التنفيذية وأعضاء المكتب التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة ١١ كرسيا متحركا و٥٠٠ كرتونة مواد غذائية إهداء من المؤسسة لأهالي واحة سيوة ضمن مبادرة خطى لدعم ذوي الهمم وذلك بقاعة الشئون الاجتماعية.



وأشاد رئيس المدينة بجهود مؤسسة حياة كريمة المبذولة للمساهمة في توفير حياة أفضل لأهالي الواحة، مع تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وغيرها.

وأكد أن ذلك يأتي بالتزامن مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان المصري في كافة أنحاء الوطن باعتباره أهم مقومات التنمية وعماد بناء المجتمع.

ووجه الشكر لمؤسسة حياة كريمة مع التطلع لمزيد من ذلك التعاون المثمر والبناء وتأكيد روح التعاون والتكاتف الدائم في كافة المجالات بين مركز ومدينة سيوة والمؤسسة خاصة في القطاع الطبي والاجتماعي، وتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية، وصولا إلى الحالات الأكثر احتياجا والمشاركة في توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.