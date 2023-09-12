بسبب العاصفة دانيال.. منع النزول بالشواطئ المفتوحة فى مطروح

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح من السباحة بالشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في شواطئ الأبيض ،

ياتى ذلك تزامنا مع قدوم العاصفة دانيال إلى نصر أمس الاثنين والتى تسببت فى عدم استقرار الأحوال الجوية

وأشار مدينة مرسي مطروح أنه يجب على الجميع الاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر .

وأوضح مدينة مرسي مطروح خلال البيان أنه يمنع السباحة ونزول البحر في شاطى الابيض مزارات كليوباترا والغرام لعدم وجود خدمات علي تلك المزارات وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط

وأكدوا خلال البيان على ضرورة اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وأفراد الانقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطيء المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .

كانت العاصفة دانيال قد تسيييت في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومطروح ويتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المتوسط كنظام جوي عادي، ومع وصولها سوف تفقد قوتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي، يكون تأثيرها أقل حدة مما أصابت به كلا من ليبيا واليونان خلال الأيام الماضية.