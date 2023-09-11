الأمطار تغرق الشوارع.. ماذا فعلت العاصفة دانيال في مطروح؟|شاهد

شهدت مدينة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، سقوط أمطار غزيرة اليوم الإثنين وسط حالة من الترقب والحذر من المواطنين وزوار المحافظة والأجهزة التنفيذية.



أمطار غزيرة

وشهدت مدن مطروح والسلوم والنجيلة وبراني أمطارا غزيرة، كما شهدت بعض المدن الأخرى أمطارا متوسطة وهي العلمين والضبعة والحمام.

عاصفة ترابية بواحة سيوة

شهدت واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح عاصفة ترابية على طول الطريق المؤدي للواحة وداخل واحة سيوة والتي حجبت الرؤية.

توقف أعمال الملاحة والصيد

كما أعلنت محافظة مطروح وقف أعمال الصيد والملاحة تماما داخل البحر المتوسط لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المحافظة.

حالة من الترقب

وتسود حالة من الترقب الشديد بين أهالي مطروح وزوارها وجميع الأجهزة التنفيذية تزامنا مع تحذيرات خبراء الطقس بوصول العاصفة دانيال اليوم الإثنين إلى مطروح قادمة من ليبيا.

محافظ مطروح يتابع من غرفة العمليات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار اليوم الإثنين جهود الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها.

إزالة تجمعات مياه الأمطار

وجه محافظ مطروح بتكثيف الجهود لإزالة وسحب أي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لكنه تراكم مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، وبالشوارع الداخلية.

وقف رحلات اليخت

حرصا على سلامة المواطنين من أهالي مطروح والمصطافين خاصة مع سوء الأحوال الجوية بمركز ومدينة مطروح تم التنسيق لمنع خروج رحلات اليخت.



قطع الكهرباء

ونبه محافظ مطروح أيضا كإجراء احترازي على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

كما وجه محافظ مطروح شركة الكهرباء وإدارة كهرباء المدن بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والاطمئنان على تأمين الأعمدة الكهربائية حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

مراجعة مخرات السيول

كما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولي الساحلي، واتخاذ الإجراءات العاجلة.

رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع حالة الطوارئ بمديرية الصحة بمطروح وجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية ، استعدادًا لأى طارئ يحدث نتيجة الظواهر الجوية للعاصفة دانيال وسوء الاحوال الجوية ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات محافظة مطروح تحسبا لأى طارئ بالمحافظة.

توفير الأدوية والدم

وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية بالاستقبال وفرق التمريض، لإستقبال أى حالات طارئة.

كما أكد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار "سالم" إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة او نائب المدير ، وموافاة غرفة طوارئ المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها ، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف ومولدات الكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.



أسباب تخوف أبناء مطروح من العاصفة

يرجع تخوف أهالي مطروح من العاصفة دانيال بعد الأحداث التي شهدتها دولة ليبيا المجاورة بهطول أمطار غزيرة على أنحاء عدة من شمال ليبيا مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق والتي تسببت في مقتل وفقدان العشرات من مواطني ليبيا.

هطول أمطار رعدية على مصر

ويتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومطروح قد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المتوسط كنظام جوي عادي، ومع وصولها سوف تفقد قوتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي، يكون تأثيرها أقل حدة مما أصابت به كلا من ليبيا واليونان خلال الأيام الماضية.

امطار مطروح

امطار مطروح

امطار مطروح

امطار مطروح

امطار مطروح