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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تستعد للعاصفة دانيال.. تجهيز المعدات والأجهزة ومراجعة مخرات السيول وأرقام الاستغاثات

مطروح تستعد للعاصفة
مطروح تستعد للعاصفة دانيال


وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولي الساحلي، واتخاذ الإجراءات العاجلة.

احذروا الخروج.. ماذا يحدث في مطروح بسبب العاصفة دانيال؟

بعد الدمار والسيول بليبيا... ترقب وقلق بمطروح ومنطقة الساحل الشمالى من العاصفة دانيال لوصولها اليوم


يأتي ذلك تزامنا مع تحذيرات خبراء الطقس بوصول العاصفة دانيال اليوم الإثنين إلى مطروح قادمة من ليبيا.


وشدد محافظ مطروح على ضرورة استعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الإثنين.


وأشار إلى  ضرورة الاستعداد التام والجاهزية من معدات وأفراد لمواجهة أي طارئ خاصة مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وقيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها من مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء ومديرية التضامن الاجتماعي، والحماية المدنية، والصحة، والإسعاف، والشباب والرياضة، والمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وعمليات الجهات المعنية على مدار اليوم، مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام والمتابعة المستمرة خاصة مراجعة مرات السيول وشنايش صرف الأمطار، ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي طارئ، وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية وإعلانها للرد على أي شكاوى أو استغاثة عاجلة.

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