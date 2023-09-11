احذروا الخروج.. ماذا يحدث في مطروح بسبب العاصفة دانيال؟

حالة من الترقب الشديد من اهالى مطروح وجميع الأجهزة التنفيذية تزامنا مع تحذيرات خبراء الطقس بوصول العاصفة دانيال اليوم الاثنين إلى مطروح قادمة من ليبيا.



ويتوقع خبراء الأرصاد ان تصل العاصفة دانيال اليوم الاثنين إلى مطروح ومنطقة الساحل الشمالى مع سقوط أمطار من غزيرة الى متوسطة.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الاثنين.



وكان مسئولو الطقس قد حذروا من العاصفة دانيال والتي من المتوقع أن تصل إلى غرب مصر، اليوم الإثنين ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة.



ويرجع تخوف أهالى مطروح من العاصفة دانيال بعد الأحداث التي شهدتها دولة ليبيا المجاورة بهطول أمطار غزيرة على أنحاء عدة من شمال ليبيا مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق.



هطول أمطار رعدية على مصر

ويتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح قد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المتوسط كنظام جوي عادي، ومع وصولها سوف تفقد قوتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي، يكون تأثيرها أقل حدة مما أصابت به كلا من ليبيا واليونان خلال الأيام الماضية.

https://fb.watch/m_zXoo5wJf/