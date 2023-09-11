الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

وصلت منذ قليل إلى مدينة السلوم ومدينة مرسي مطروح العاصفة دانيال إلى الأراضي المصرية عبر حدودها الغربية بمطروح ومنطقة الساحل الشمالي.



حيث بدأت الرياح المحملة بالأتربة تظهر في سماء مدينة مرسي مطروح لتعلن عن بدء وصول العاصف دانيال لمطروح.



وكان مسئولو الطقس قد حذروا من العاصفة دانيال والتي من المتوقع أن تصل إلى غرب مصر، اليوم الإثنين ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة.



ويرجع تخوف أهالى مطروح من العاصفة دانيال بعد الأحداث التي شهدتها دول ليبيا المجاورة بهطول أمطار غزيرة على أنحاء عدة من شمال ليبيا مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق.



هطول أمطار رعدية على مصر

ويتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح قد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المتوسط كنظام جوي عادي، ومع وصولها إلى سوف تفقد قوتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي، يكون تأثيرها أقل حدة مما أصابت به كلا من ليبيا واليونان خلال الأيام الماضية.