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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 90 مشروعا للشباب بمحافظة مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، أنه تم تنفيذ عدد (90) مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر.

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وأوضح محافظ مطروح إلى أن المبادرة نجحت في توفير نحو عدد 289 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة وتنوعت المشروعات ما بين مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية. مشيرا أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة.

وأضاف بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها نحو 4.4 ملايين جنيه حتى الآن مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم وذلك مما ساهم في رفع مستوى دخول المواطنين والحد من البطالة تنفيذ لرؤية مصر 2030.

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