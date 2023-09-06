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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لمهرجان التمور الدولي.. إطلاق مسابقة "من أجل سيوة أجمل" لاختيار أفضل حارة

اجتماع بواحة سيوة
اجتماع بواحة سيوة

أناب محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة  ابوبكر عبد الرحمن رئيس قرية بهي الدين وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي لعقد اجتماع مع مسؤولي عدد من ممثلي المناطق بسيوة بحضور الشيخ مشري محمد سعيد والشيخ عمران كيلاني ممثلي عن مشايخ سيوه وأحمد يوسف رئيس جمعية سيوه لتنمية المجتمع وأنور سرحان المدير التنفيذي للجمعية والشيخ دياب إبراهيم عضو لجنة متابعة أفضل حارة.

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واستعرض الاجتماع بعض الموضوعات المتعلقة بمسابقة أفضل حارة وبيت سكني علي مستوى سيوة والتي يتم تنفيذها للعام الثالث وذلك بالتعاون والتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، والجمعية سيوة لتنمية المجتمع ومناديب المناطق السكنية بالواحة وذلك في إطار استعدادات الواحة لمهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة لظهور الواحة بالشكل اللائق والعمل علي ظهور المهرجان معبرا عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة والمميزة لها.

وأكد رئيس مدينة سيوة على ضرورة توحيد الجهود من أجل نجاح هذه المسابقة بهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري للواحة ومساهمتها في بث روح التعاون والمنافسة بين الشباب كما يقوم مركز ومدينة سيوة بتقديم الدعم لكل الحارات لتظهر في أحسن صورة

وأوضح أن المسابقة تستهدف ترسيخ قيم النظافة والمحافظة على البيئة والاهتمام بالصحة بحيث تتحول إلى سلوك يلازم الإنسان طوال عمره.

وتعقد المسابقة بين كافة الحارات في سيوة كما يقوم مجلس المدينة بتوفير جميع المعدات المطلوبة وكذا توفير الرملة والطفلة في إطار تنفيذ مسابقة (أفضل حارة وقرية بسيوة) وعلي جميع أهالي الحارات القيام بالاستفادة منها في دهان منازلهم.
كما تم تحديد معايير المسابقة علي النحو التالي النظافة والإشغالات والدهانات (واجهات باللون البيئي والخزانات والتشجير (نخيل مثمر). ومتابعة صناديق القمامة والتكامل وروح التعاون بين أفراد الحارة.

وتم رصد جوائز مالية لأفضل ثلاث مناطق وكذا أفضل منزل سكني علي مستوى سيوة.

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