عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يستقبل وفد «حياة كريمة» لبحث سبل التعاون

ازهر مطروح يستقبل
ازهر مطروح يستقبل مسئولى حياه كريمة

استقبل الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، المنسق العام لمؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة الدكتور عبد الجليل خيرت ومدير مكتب مطروح العقيد أحمد نجم، وذلك في إطار تبادل الرؤى حول ما يتعلق بمشاركة طلاب الأزهر في المبادرات التي تنظمها المؤسسة ودعمها.

محافظ مطروح يوافق على فتح باب التقدم للالتحاق بفصول خدمات التعليم الثانوي العام

10 أفدنة قابلة للزيادة.. بدء تصميم موقف مطروح الجديد بجوار الجامعة


وتناول اللقاء المقترحات المختلفة لمشاركة المنطقة الأزهرية في المبادرات المختلفة لمؤسسة «حياة كريمة» والتي تتضمن العديد من الأفكار البناءة والبرامج التنموية، وتعزيز المشاركة الطلابية بالمعاهد الأزهرية.
 

ومن جانبه أشاد المنسق العام ل «حياة كريمة» بالمحافظة بالدور الهام لمؤسسة الأزهر الشريف، لترسيخ روح التعاون والانتماء في سبيل النهوض بالوطن ورفعته وتقدمه واستقراره، مشيدا بحرص الأزهر على التعاون مع مؤسسات الدول كافة.


يأتي ذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية، وتماشيا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ