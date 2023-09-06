رئيس منطقة مطروح الأزهرية يستقبل وفد «حياة كريمة» لبحث سبل التعاون

استقبل الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، المنسق العام لمؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة الدكتور عبد الجليل خيرت ومدير مكتب مطروح العقيد أحمد نجم، وذلك في إطار تبادل الرؤى حول ما يتعلق بمشاركة طلاب الأزهر في المبادرات التي تنظمها المؤسسة ودعمها.



وتناول اللقاء المقترحات المختلفة لمشاركة المنطقة الأزهرية في المبادرات المختلفة لمؤسسة «حياة كريمة» والتي تتضمن العديد من الأفكار البناءة والبرامج التنموية، وتعزيز المشاركة الطلابية بالمعاهد الأزهرية.



ومن جانبه أشاد المنسق العام ل «حياة كريمة» بالمحافظة بالدور الهام لمؤسسة الأزهر الشريف، لترسيخ روح التعاون والانتماء في سبيل النهوض بالوطن ورفعته وتقدمه واستقراره، مشيدا بحرص الأزهر على التعاون مع مؤسسات الدول كافة.



يأتي ذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية، وتماشيا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .