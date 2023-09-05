اقامة 3 معارضين للمنتجات التراثية واليدوية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن قيام وحدة أيادي مصر بمحافظة مطروح بتنظيم عدد 3 معارض لمنتجات التراثية واليدوية على مدار شهر سبتمبر الجاري.



واضاف انه من المقرر اقامة المعارض بحدائق الغزالة وكليوباترا على مدار شهر سبتمبر الجاري لمساعدة العارضين على تسويق وعرض منتجاتهم دون أي مقابل مادى للتيسير عليهم.

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق والاعداد الجيد للمعارض مع تقديم كافة التسهيلات بالتيسيرات لإقامته بشكل لائق وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع الاعلان عن المعارض واماكنها لتعريف المواطنين بها.

تياتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالحرف اليدوية التراثية واليدوية وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بالتوسع في إقامة معارض المنتجات التراثية واليدوية وتعزيز الدور الإيجابي للمشاركة فى التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والبيئية.