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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 أفدنة قابلة للزيادة.. بدء تصميم موقف مطروح الجديد بجوار الجامعة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

أكد اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أن مجمع مواقف السيارات الجديد على مساحة ١٠ أفدنة قابلة للزيادة، مع توافر ومد شبكات الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الوصول إلى توافر الراحة والارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي لمجمع المواقف الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ بمدينة مرسي مطروح.

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وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اجتماع لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومي الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ بمدخل مدينة مرسي مطروح على ضرورة العمل على تحقيق تيسير حركة السيارات سواء على الرصيف أو الانتظار أو الحجز لشركات الأتوبيسات وجميع سيارات الأجرة لخارج المدينة والمحافظات، بالإضافة إلى سيارات الأجرة داخل المدينة والعمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل مع إنشاء محالّ ومنطقة تجارية توفر مزبد من فرص العمل، مع امتداد واجهة على الطريق لمسافة ٥٠٢ متر، وسور الموقف الذي يشمل عددا من البوابات ووجود جامعة مطروح وغيرها من المنشآت مع مقترح إقامة مجمع للخدمات الحكومية هناك.


وناقش محافظ مطروح مقترح توسعة مساحة الموقف إلى ٢٠ فدانا بما يسع مزبد من السيارات، والحركة المستقبلية مع ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية ومراجعة كافة الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الوصول إلى الارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي.
حضر الاجتماع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة وجميع مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وإدارة مرور مطروح.

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