القنصل السعودي بالإسكندرية يشيد بالمقومات الطبيعية والمشروعات القومية وأعمال التطوير بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، خلال زيارته للمحافظة.



رحب محافظ مطروح بالقنصل السعودي خلال زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والعلاقات الطيبة بين الشعبين، ومشيدا لما تشهده المملكة من تقدم وتطور

كما تناول اللقاء ما تشهده المحافظة من جهود تنموية ومشروعات خدمية بالإضافة إلى ما تتمتع به من إمكانات ومقومات تنموية وسياحية واستثمارية كبرى في عدد من المجالات، ومنها السياحة العلاجية والاستثمار الزراعي بسيوة وغيرها.

وأشار محافظ مطروح إلى ما تشهده مطروح أيضا من نهضة تعليمية تواكب جهود الدولة في التنمية ومنها جامعة مطروح بعدد ١١ كلية حاليا مع التوسع في نوعية التعليم بالإضافة إلى التنسيق مع جامعة الأزهر حاليا بشأن إقامة فرع للجامعة بمطروح والدفع بلجنة الأسبوع القادم لمعاينة المواقع المقترحة خاصة مع الإقبال الكبير على التعليم الأزهري بالمحافظة وجاري التنسيق لإقامة أول كلية للدراسات الإسلامية والإنسانية خاصة للفتيات مع تخفيف عبء السفر لتلقى التعليم الجامعي خارج المحافظة.

بينما اشاد القنصل السعودي بما شهده من تطور وتقدم بمصر عامة وبمطروح خاصة، مع ما شهده من أعمال وما تم إنجازه في عدد من المشروعات التنموية والخدمية على طول الساحل حتى مرسي مطروح من تطوير للطرق وإنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها.

ودعا القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية محافظ مطروح للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة في ٢٣ سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم إهداء المحافظة عدد ٣ آلاف نسخة من المصحف الشريف

كما أشاد القنصل السعودي بحسن التعامل مع الإخوة السعوديين خلال زيارتهم ورحلاتهم السياحية لمطروح طوال العام سواء بالساحل أو سيوة، حيث دعا محافظ مطروح القنصل السعودي لزيارتها قريبا.

وفي نهاية اللقاء أهدى القنصل السعودي درعا للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهود التعاون وتنمية المحافظة.