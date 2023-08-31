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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سر زيارة وزير التعليم لمحافظة مطروح قبل العام الدراسي الجديد| تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في مطروح الان

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعمرو شحاته  مدير مديرية التربية والتعليم والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والمهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

ومن المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب حجر أساس مجمع مدارس الريفية 

يضم مجمع مدارس الريفية :  مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوى، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات

كما سيقوم اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح .

وفى ختام الزيارة، يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على استعدادات العام الدراسى الجديد .

وقام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم بتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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