الطراز البيئي والهدوء يخيم على فنادق سيوة ونسبة الإشغال 100 %

تختلف واحة سيوة عن غيرها من مدن مصر بطبيعتها البيئة البكر المميزة والتي كان لها دور في استقطاب العديد من المشاهير من دول العالم بالإضافة إلى أعداد كبيرة من السياحة الخارجية والداخلية.



وعمل أبناء واحة سيوة على الحفاظ على الطابع البيئي المميز لواحة سيوة بإنشاء فنادقها على الطراز البيئي منذ دخول الزائر للفندق في المنطقة المحيطة بالغرفة أو داخل الغرف نفسها مع التشديد على الهدوء الشديد لنزلاء الفنادق وعدم تشغيل مكبرات الصوت حفاظا على الطابع المميز لسيوة.



يقول على عثمان أحد العاملين بفندق بيئي بواحة سيوة أن واحة سيوة تتميز بطابع مميز من الطراز البيئي والتي تساعد الشخص على التخلص من القلق والاضطرابات خاصة وأن إنشاء الفناد ق بسيوة روعي فيها الشكل البيئي مضيفا أن فنادق سيوة تتميز بالهدوء الذي تسعى آلية غالبية البشر والذين يفتقدونه في حياتهم.



وأضاف أن نسبة الإشغالات داخل الفنادق بسيوة حاليا 100 % مشيرا أن سيوة خلال الأعوام الماضية نجحت في جذب العديد السياحة سواء الأجانب أو من المحافظات الأخرى.

ويقول جمال محمد أحد خبراء السياحة بسيوة وصاحب أحد الفنادق أننا نسعى دائما للحفاظ على طابع سيوة البيئي المميز والذي يفضله معظم زوار المدينة سواء كانت سباحة داخلية أو خارجية.



وأضاف أنه تم صنع حوائط وجدران الغرف من أشجار الزيتون سواء من الداخل أو الخارج كما تم عمل الأسقف والدواليب من النخيل بالإضافة إلى أنه تم صناعة الاسره والحوائط من الملح الصخري المفيد صحيا حتى يكون الإقامة داخل الغرف مشفى صحي كما روعي في المنطقة داخل الفندق أن تتمشى مع الطراز البيئي



مادة الكرشيف

وأشار أن جدران الفندق تم إنشاؤها من الخارج من مادة الكرشيف وهي مزيج من الملح الصخري والطين والأبواب والنوافذ من أشجار الزيتون التي تزرع في سيوه وجميع مكوناته طبيعية من البيئة.

مشاهير في سيوة

وأضاف أن سيوة تجذب العديد من السياح الأجانب بالإضافة إلى الشخصيات المشهورة والتي أهمها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وملكة بلجيكا الأم باولا دي كالابريا والمطرب العالمي أشر المطربة العالمية كاتي بيري.

فنادق سيوة

فنادق سيوة

فنادق سيوة