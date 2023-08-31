محافظ مطروح يستقبل وزير التربية والتعليم لافتتاح عدد من المدارس

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الابنية التعليمية الخميس،وذلك بديوان عام محافظة مطروح في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ويأتي ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة سحر عيد والنائب جمال الشورى وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

ومن المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي واللواء خالد شعيب حجر أساس مجمع مدارس الريفية والتي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوى، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، كما يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح .

وفى ختام الزيارة، يعقد الوزير اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على استعدادات العام الدراسى الجديد .