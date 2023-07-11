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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانى: زيارة رئيس الوزراء لـ سيوة تدعم السياحة وتنهى مشاكل الواحة

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال زيارته لسيوة

أشاد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بنتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لواحة سيوة كأول زيارة لرئيس وزراء من سنوات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي اهتمامه بتنمية الواحة.

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وأكد أبو تمر ، أن زيارة رئيس الوزراء تسلط الضوء وتدعم السياحة بتلك البقعة الفريدة لجذب السياحة الخارجية للواحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ خطة تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز، وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.

وأضاف أن وزارة الري تنفذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي التي عانت منها الواحة منذ 30 عاما، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي حيث تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

وقال النائب عيسى أبو تمر ، إن الحاج بلال أحمد بلال الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمطروح استعرض أمام رئيس الوزراء تأثير مشكلة الصرف الزراعي على أراضي الواحة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أمس الإثنين، واحة سيوة، في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، بهدف متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، يرافقه وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، ووزير الموارد المائية والري، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومدير إدارة المهندسين العسكريين، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

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