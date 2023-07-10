القصة الكاملة| مقتل طفل لسرقة توك توك في وضح النهار بمطروح.. فيديو

"لا نريد سوى القصاص".. بهذه الكلمات بدأت الأم المكلومة كلماتها لصدى البلد التي طالبت بالقصاص من قاتل نجلها ذات 13 عاما والذي لقي مصرعه بعد أن قام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بغرض سرقه التروسيكل الخاص به.



ترجع وقائع القصة عندما تعرض أحد الأطفال ويدعى كريم رمضان للقتل بمنطقه الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح في ظروف غامضة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام ونجحت مباحث قسم شرطة مطروح في كشف غموض مقتله بعد أن نجحت التحريات في الكشف على هوية القاتل وتم ضبط المتهم في أحد الفنادق بمدينة الإسكندرية واعترف المتهم بأنه كان الغرض من القتل هو سرقه التروسيكل الذي قام ببيعه إلى أحد تجار الخردة بمدينة مرسي مطروح.



“صدى البلد”، توجهت لمنزل الطفل الكريم للتعرف على ملابسات مقتله حيث تم اللقاء مع والدته الأرملة وأشقائه وجيرانه.



قالت الأم والدة كريم إنها لم تعلم بما حدث لكريم وان نجلها محمد أخبرها بان كريم تعرض لحادث أثناء قيادته للتروسيكل وهو متواجد في مستشفى مطروح العام مضيفه عندما توجهت إلى المستشفى فوجئت بان نجلها ليس في قسم الجراحة أو العمليات بالمستشفى ولكنه في ثلاجة حفظ الموتى فدارت الدنيا بى ولم تشعر بنفسها



وأضافت أن كل ما تريده هو أن يتم القصاص العادل وأن يتم الإسراع في الإجراءات الخاصة بمحاكمة المتهم بقتل ابنها خاصة أن ابنها ليس له أي ذنب ولا معرفة بالقاتل ولم يكن الغرض من القتل إلا السرقة فقط



وتابعت الأم أن قلبها يعتصر الما على فراق نقلها والذي كان دائما قريبا منها وعرف من أقاربه وجيرانه بحسن السمعة وحسن السير.



وقال محمد شقيق الطفل كريم ان ملابسات قتل كريم كما حدثت في هذا اليوم انه اخذ التروسيكل وكان متوجها لتناول الغداء مع والدتنا الى انه كما كشفت التحريات استوقفه احد الشخصيات والذي طلب منه مساعدته في وضع بعض الاشياء على التروسيكل وتوصيله لمنزله إلى أن كريم رفض ذلك خاصة انه لا يعمل على التروسيكل الا مع الحاح القاتل ان الغرض من توصيله مساعدته خاصة انها توجد اي وسيله اخرى لانتقاله وافق كريم على توصيلة.



وأضاف أنه عندما طلب من كريم أن يقوم بمساعدته بحمل بعض الحقائب المتواجدة في أحد المباني بمنطقه الكيلو أربعة وكان الغرض من ذلك هو استدراجه بعيدا عن أعين المارة وعند دخول كريم ذات 13 عاما إلى ذلك المبنى فوجئ قيام المتهم بطعنه بسكين في الجانب الأيمن وعند محاولة المقاومة قام بطعنه مرة أخرى في الرقبة وتركه غارقا في دمائه وأخذ التروسيكل الخاص به وفره هاربا.



وأشار إلى أن تحريات المباحث كشفت وجود التروسيكل في أحد مخازن الخردة وكان هذا هو الخيط الذي تمكنت منه مباحث مطروح من التعرف على قاتل كريم مشيرا بان القاتل بعد طعن كريم توجه إلى مخزن خردة.



وقال خالد شقيق كريم إن تحريات المباحث كشفت وبمساعدة كاميرات خاصة بأحد المحالّ تجاريه قيام القاتل بشراء بعض الأشياء من أحد المحالّ البقالة بمنطقه الكيلو 4 وهو مرتبك منتظر أي شخص للقيام بسرقته وذلك بعد قيامه بشراء سكين.



وقالت بنت عم كريم إن هناك حالة من الحزن الشديد لكافة أفراد الأسرة والجيران على وفاة كريم خاصة أن القاتل لم يكن له غرض سوى سرقة التروسيكل متسائلا هل من المعقول أن يقتل شخص لمجرد أن يسرق.



وقالت إحدى جيران أسرة كريم إن كريم من الأطفال الذين كانوا يتميزون بحسن الأخلاق والذي لم يكن له أي مشاكل مع أي شخص بل إنه دائما يتميز بسماع الكلام منذ صغره مضيفه بان قاتل كريم يجب أن تتم محاكمته محاكمه عادله والقصاص منه حتى يبرد قلب الام والأسرة خاصة ان القاتل لم يكن لدي اي رحمه وقام بقتل كريم دون اي رحمه منه ولم تكن هناك اي معرفه به الا سرقه فقط.

اسرة كريم