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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: توفير 264 فرصة عمل للشباب بالفنادق والمنشآت السياحية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال لقاءه ومدير القوى العاملة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار الجهود المبذولة من مديرية العمل بمطروح لمساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

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وأوضح المحافظ أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت خلال شهر يونيو الماضي في توفير فرص عمل و تعيين ( 264 ) من الشباب ( ذكور و أناث ) من أبناء مطروح من راغبي العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشات القطاع الخاص من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل. وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بالمديرية ، بالمرور على عدد من منشآت ال القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها .

وأشار عاطف درويش مدير عام مديرية العمل بالمحافظة أن التعيين فعليا ( مؤقت ودائم ) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ،وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

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