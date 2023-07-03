أنشطة رياضية بمركز شباب سيوة مطروح تحت شعار العيد أحلى

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالاتها وذلك تحت رعاية الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتوجيهات اللواء "إسماعيل الفار " رئيس قطاع الشباب , الدكتور "محمد عبد القادر" وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.



واكد الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، انه تم تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

ونفذ مركز شباب سيوة دورة فى خماسي لكرة القدم تحت شعار مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب من أجل رسم البهجة والسرور على أبناء مطروح .

وأكد "رفاعى" على أن مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الأضحى المبارك لتنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للعام الثانى على التوالى وبعد نجاحها الكبير خلال الأعياد السابقة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الاطفال.

