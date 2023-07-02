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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات بمطروح

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  أن العينة العشوائية لمادة الكيمياء  لطلاب الثانوية العامة والتي شكا منها الطلاب وأولاء الأمور من صعوبة الأسئلة أوضحت أن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية في المادة.

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وزير التربية والتعليم يزور مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف خلال زيارته لمحافظة مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة أن هناك بعضا من الطلاب من محافظة مطروح حصلوا أيضا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء.


ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

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