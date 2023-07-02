وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والتي شكا منها الطلاب وأولاء الأمور من صعوبة الأسئلة أوضحت أن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية في المادة.

وأضاف خلال زيارته لمحافظة مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة أن هناك بعضا من الطلاب من محافظة مطروح حصلوا أيضا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء.



ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.