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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعويض الوقت لطلاب الثانوية المتأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات بمطروح

 

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على تعويض الوقت لطلاب  الثانوية العامة الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة. 

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جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم لمطروح والذى كان فى استقبالة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه  الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

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