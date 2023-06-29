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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يهنى الرئيس السيسي بـ ذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

قال شعيب في برقيته "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة ".


وأضاف أن هذه الثورة حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم... وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه... مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعهده دائما من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام.

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وأشار أن مصر بدأت مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة... من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر... ولتتخطى مصرنا الغالية كافة المحن والتحديات.

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