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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات مديريتى الصحة والاوقاف بمطروح لعيد الاضحى

تجهيز 188 مسجد لصلاة عيد الأضحى بمطروح

تجهيز المساجد استعدادا
تجهيز المساجد استعدادا لعيد الاضحى

أنهت مديرية الأوقاف بمطروح استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بتجهيز عدد من المساجد الكبرى لإقامة صلاة العيد بها مع اتخاذ كافة الاجرءات الاحترازية والوقائية اللازمة. 

تعرف على استعدادات محافظة مطروح لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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 تم تجهيز المساجد الكبرى على مستوى المحافظة  ويبلغ عددها  188 مسجدا ذات خطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تقام بها صلاة الجمعة،. مع استمرار عملية التطهير والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم العيد.
كما أنهت مديرية الصحة بمطروح استعداداتها لعيد الأضحى المبارك برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.
وأشار الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد وأكياس الدم بفصائل مختلفة مع دفع سيارات إسعاف إضافية لأماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلي امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك وتواجد زوار المحافظة للمصايف.
كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة طوال فترة العيد وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لحلها.
وشدد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع توافر السلع واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار تتراوح ما بين 85 جنيه لكيلو اللحوم البقري الطازجة، والضأن من 95 – 100 جنيه للكيلو، وسعر كيلو اللحوم المجمدة 65 جنيهاً
وأشار إلى أنه تم بدء طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق من الآن وحتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم. كما سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، أمام المواطنين خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك واستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة.
بالإضافة إلى إقامة شادر لبيع اللحوم البقري (ذبح اليوم) بجوار إدارة تموين مطروح بشارع المحطة بسعر 110 جنية للكيلو تحت إشراف مديرية التموين تيسيراً على المواطنين.

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