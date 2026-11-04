أشرف حكيمي يكشف تأثير انضمام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان على مستواه

كشف المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، عن التأثير السلبي الذي تركه انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الفرنسي عام 2021، مؤكدًا أن التغييرات التي طرأت على مشروع النادي وأسلوب اللعب أثرت على دوره داخل الملعب ومستواه الفني.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة تجاوزت قيمتها 60 مليون يورو، قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق ويساهم في تحقيق العديد من البطولات.

وفي تصريحات نقلتها شبكة «The Touchline»، أوضح حكيمي أن انضمام ميسي لم يكن متوقعًا بالنسبة للاعبين، مشيرًا إلى أن وصول النجم الأرجنتيني أدى إلى تغيير المشروع الرياضي للنادي، فضلًا عن اعتماد أسلوب لعب مختلف عما اعتاد عليه الفريق سابقًا.

وأضاف النجم المغربي أن وجود ميسي أثر على قدرته في تقديم أبرز مميزاته داخل الملعب، خاصة فيما يتعلق بالتقدم الهجومي وصناعة التأثير في أداء الفريق، موضحًا أنه شعر خلال تلك الفترة وكأنه لاعب صغير.

وأشار حكيمي إلى أن الأمر كان صعبًا عليه من الناحية الذهنية، لا سيما أنه كان يحظى بمكانة مهمة في صفوف منتخب المغرب، ولم يتمكن من تقبل تراجع دوره ومستواه مع باريس سان جيرمان، وهو ما انعكس على أدائه وتسبب في تعرضه لانتقادات عديدة.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم ليونيل ميسي في صيف 2021، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع برشلونة الإسباني، وقضى النجم الأرجنتيني موسمين داخل النادي الفرنسي، قبل أن يغادر عام 2023 وينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.