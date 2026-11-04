هل تعني الضلال؟.. خالد الجندي يوضح معنى قوله تعالى «ووجدك ضالًا فهدى».. فيديو

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كلمة «وجد» في اللغة العربية قد تأتي بمعنى «أوجد»، بحسب سياق الكلام، مشيرًا إلى ضرورة فهم الألفاظ القرآنية بما يتناسب مع السياق ومقام الألوهية، وعدم حمل الصفات الواردة في حق الله سبحانه وتعالى على المعاني التي تقتضي مشابهة صفات المخلوقين.

وقال خالد الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ضمن برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الأربعاء، إن كلمة «وجد» قد تفيد المفاجأة في بعض السياقات، مثل قولنا: «ركب الرجل سيارته فوجد كذا»، لكن لا يجوز حملها على هذا المعنى عندما ترد في سياق الحديث عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يطرأ على علمه شيء ولا تفاجئه الأحداث.

وضرب مثالًا بقوله تعالى: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى»، وقوله سبحانه: «وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى»، و«وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى»، موضحًا أن هذه الآيات لا تعني أن الله سبحانه وتعالى فوجئ بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تُفهم الألفاظ وفق المعنى الذي يليق بذات الله تعالى.

تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين

وأضاف أن القاعدة في التعامل مع الألفاظ التي قد يُفهم منها تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، هي تأويلها بالمعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بتعبيرات قرآنية مثل قوله تعالى: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ»، موضحًا أن النسيان هنا بمعنى الترك، وليس الغفلة، وكذلك قوله تعالى: «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ»، حيث يأتي المكر في حق الله بمعنى التدبير الذي يبطل كيد المعتدين.

وتطرق خالد الجندي إلى معنى قوله تعالى: «وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى»، موضحًا أن كلمة «ضال» قد تأتي في بعض استعمالات اللغة العربية بمعنى المحبة الشديدة، مستشهدًا بقول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام: «إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»، وقوله تعالى: «تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ»، مشيرًا إلى أن المقصود في هذا السياق شدة محبة يعقوب ليوسف وتعلقه به.

وأشار إلى أن من المعاني التي ذكرها بعض المفسرين في معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محبًا لله، فهداه الله إليه، مؤكدًا أهمية مراعاة دلالات اللغة العربية وسياق الآيات عند تفسير القرآن الكريم.