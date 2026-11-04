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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل سفير أيرلندا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك

مفتي الجمهورية يستقبل سفير أيرلندا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك
مفتي الجمهورية يستقبل سفير أيرلندا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك
محمد شحتة

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سعادة السفير إيدن أوهارا، سفير أيرلندا لدى القاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أهمية الحوار بين أتباع الأديان، لا سيما وأن الأديان السماوية تلتقي في العديد من المشتركات، وفي مقدمتها القيم الأخلاقية والإنسانية الداعية إلى الرحمة والعدل والسلام وصون كرامة الإنسان.

مواجهة خطابات الكراهية والتطرف

وأوضح أن البناء على هذه المشتركات يمثل مدخلًا أساسيًّا لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز التفاهم والتعايش بين الشعوب عارضًا  التجربة المصرية في ترسيخ المواطنة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، باعتبارها أنموذجًا يعكس عمق التلاحم المجتمعي، ويؤكد أن التنوع الديني لا يتعارض مع وحدة المجتمع وتماسكه.

ولفت إلى جهود دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي وتعزيز ثقافة التعايش، من خلال مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، ومركز «سلام» لدراسات التطرف، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأشار إلى دور هذه المؤسسات في تعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية والفكرية حول العالم وترسيخ منهج الإفتاء الرشيد، كما أعرب فضيلته عن تقديره للموقف الأيرلندي الداعم للحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس انحيازًا لقيم العدالة والإنسانية، وانتصارًا للضمير الإنساني في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وانتهاكات.

من جانبه، أعرب السفير إيدن أوهارا عن تقديره لجهود مفتي الجمهورية في دعم الحوار وتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان، مؤكدًا أهمية استعادة البوصلة الأخلاقية في عالم اليوم، وأن الحوار القائم على القيم الإنسانية المشتركة يمثل ضرورة لمواجهة التحديات المعاصرة وبناء جسور الثقة بين المجتمعات. كما أكد تطلعه إلى مواصلة التشاور والتعاون بما يخدم قيم السلام والتفاهم المتبادل بين الشعوب.

مفتي الجمهورية الإفتاء أيرلندا سفير أيرلندا الأديان السماوية السلام

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