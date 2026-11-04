سيناتور جمهوري يطالب بمحاسبة وزير دفاع ترامب بسبب تمويل البنتاجون

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي توم تيليس، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد يواجه محاسبة داخل الكونجرس، على خلفية أزمة تمويل وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مشككًا في قدرته على تأمين الدعم المالي اللازم للجيش الأمريكي.

وأضاف تيليس، في تصريحات لشبكة «سي بي إس نيوز»، أن هيغسيث قد يتحمل مسؤولية تعثر التمويل الدفاعي، قائلاً: «سيحاسب هيجسيث، إنه أحد الأسباب التي تجعلنا لا نملك التمويل أو الضمان اللازم للدفاع».

واعتبر السيناتور الجمهوري أن وزير الدفاع أصبح عقبة أمام توفير التمويل العسكري، داعيًا المشرعين إلى إعادة تقييم مدى ملاءمته للاستمرار في قيادة البنتاجون.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت يواجه فيه الكونغرس خلافات بشأن تمويل الدفاع، بعدما هدد الديمقراطيون بعرقلة 70 مليار دولار من التمويل العسكري الطارئ، إلى جانب مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، بالتزامن مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

ولا تقتصر الضغوط على الانتقادات السياسية، إذ قد يواجه هيغسيث تصويتًا على عزله في مجلس النواب، وسط تحركات يقودها النائب الجمهوري توماس ماسي للدفع باتخاذ إجراء بهذا الشأن في وقت لاحق من نوفمبر الجاري أو خلال ديسمبر المقبل.

ويُعد تيليس، الذي سبق أن صوّت لصالح تثبيت تعيين هيغسيث في يناير 2025، من أبرز المنتقدين الجمهوريين لوزير الدفاع خلال الفترة الأخيرة، حتى إنه وصف تصويته السابق بأنه «أكبر ندم» في مسيرته المهنية.

واتهم تيليس هيغسيث بسوء الإدارة والقيادة، وإقصاء المسؤولين العسكريين أصحاب الخبرة، معتبرًا أن أداءه يضر بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.

وكان السيناتور الجمهوري قد دعا الشهر الماضي الرئيس دونالد ترامب إلى استبدال وزير الدفاع بشخصية أخرى قادرة على تعزيز قدرات الجيش والحصول على دعم الحزبين داخل الكونغرس.

وكتب تيليس عبر منصة «إكس» أن إدارة هيغسيث للعسكريين الأمريكيين هي الأسوأ التي شهدها، متهمًا إياه بالخوف من الكفاءات والانشغال بإثارة الخلافات الثقافية بدلًا من التركيز على قضايا الدفاع الوطني وسلامة القوات الأمريكية.

وأضاف: «أحث الرئيس على إيجاد قائد جديد في البنتاغون يحافظ على مواهبنا العسكرية ويعززها بدلاً من تقليصها».