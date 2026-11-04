بولندا: الديمقراطية في أمريكا انتصرت

أشاد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم /الأربعاء/، بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. وقال "الديمقراطية انتصرت في أمريكا"، مكررا إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالديمقراطيين.

ولفت رئيس وزراء بولندا - خلال مؤتمر صحفي - إلى أن تعهد ترامب قبل يوم الانتخابات بـ"استخدام حق الفيتو ضد كل شيء"، سيكون خطوة غير حكيمة. وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقد حقق الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم حتى الآن ب 53 مقعدا من أصل 100 مقعد، كما انتزعوا السيطرة على مجلس النواب بفوزهم ب227 مقعدا من أصل 435.