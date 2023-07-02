وزير التعليم من مطروح: إحالة عمليات الغش الإلكترونى إلى النيابة

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة،.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم لمطروح والذى كان فى استقبالة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأضاف على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

الجدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة مطروح ٢٦٢٨ طالب من بينهم ١٠٩٦ طالب بالشعبة الأدبية و ١٥٣٢ طالب بالشعبة العلمية من خلال ١٣ لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة لهم.