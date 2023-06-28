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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أغنام البرقي في صدارة أضاحى العيد بمطروح

اقبال كبير على شراء
اقبال كبير على شراء الاضاحى بمطروح

شهدت أسواق الأغنام بمطروح إقبالا كبيرا من مواطني محافظة مطروح وزائريها لشراء الأضاحي خاصة  أن مطروح تتميز  بوجود أغنام البرقي التي تعد من أشهر سلالات الأغنام التي تشتهر بها محافظة مطروح والتي تلقى قبولا كبيرا في الأسواق المحلية والعربية.

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كاميرا صدى البلد تجولت داخل أسواق الأضاحي بمدينة مرسي مطروح لرصد حركة الشراء والبيع والتي شهدت إقبالا كبيرا في اليوم الأخير قبل حلول عيد الأضحى المبا ترك .
وقال مراجع صالح عبد اللطيف إن سلالة أغنام البرقي من أجود لحوم الضأن في الشرق الأوسط، فهي تتميز عن الضأن البلدي المنتشر في محافظات الدلتا ووجه قبلي، بلحمها الأحمر الذي تقل فيه الدهون، فضلا عن القيمة الغذائية العالية التي تحتويه لحوم هذا النوع، بسبب تغذيته على المراعى الطبيعية في صحراء مطروح.


وأضاف أن أسعار الأغنام تتراوح بين 5500 جنيه وحتى 10 آلاف بينما تبدأ أسعار الماعز من 4 آلاف وحتى 8 آلاف جنيه مضيفا أن أسعار اللاغنام بالوزن وصلت 170 للكيلو.
 

وأشار أن ارتفاع أسعار الأعلاف ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، مضيفا أن هناك عوامل أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار وهي أهمها إقبال المواطنين من جميع المحافظات على شراء هذا النوع من الأغنام البرقي، والذي تعد أفضل سلالة بالعالم.
 

وأشار صلاح براني من أهالي مطروح أنها تتربى على المراعي الطبيعية، داخل الصحراء الغربية، ويتغذى على الحشائش الطبيعية، التي تنمو على مياه الأمطار، خلال موسم الشتاء والخريف وهو ما يعطي مذاقا طيبا للحوم، بخلاف القيمة الغذائية المرتفعة.
 

وأضاف أن الحركة كانت في الأيام الماضية ضعيفة ولكنها زادت في اليوم الأخير قبل حلول العيد مشيرا أن تربية الأغنام المهنة الرئيسية لغالبية بدو الصحراء بمطروح خاصة قاطني المدن الغربية براني والسلوم والنجيلة.
 

 

اقبال كبير على شراء الاضاحى بمطروح 
اقبال كبير على شراء الاضاحى بمطروح 
اقبال كبير على شراء الاضاحى بمطروح 
اقبال كبير على شراء الاضاحى بمطروح 
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