8 مجازر لاستقبال الأضاحي بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح إلى أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت استعداداتها القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف: تجهيز (8) مجازر بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وفتحها بالمجان وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد مع تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحالّ بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد،.

وأشار إلى عقد ندوات إرشادية وتوعوية للمواطنين والتنسيق مع إذاعة مطروح الإقليمية لعمل برامج توعية عن اختيار الذبائح واللحوم السليمة وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.