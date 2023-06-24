محافظ مطروح يناقش الخطة الاستثمارية للعام المقبل

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لمدن غرب مطروح النجيلة وبرانى والسلوم وسيوة، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومحمود امبابى مدير ادارة التخطيط والمتابعة ومديري القطاعات والاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

أكد محافظ مطروح على ضرورة الوقوف على جميع المشروعات، المقترحة وفق الاعتمادات المالية مع اعداد خطة مستقبلية وفق احتياجات ومطالب المواطنين، وما سيتم ترحيله إلى الخطط القادمة مع المرونه وإمكانية التعديل بما يوفر مزيد من الخدمات للمواطنين،والمتابعة المستمرة مع عرض مجالس المدن وكل جهة لمخطط تنفيذ المشروعات والعقبات خلال المجلس التنفيذى للمحافظة.