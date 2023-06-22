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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمجموع 220 درجة|محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوية الفنية

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع سير الامتحانات

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2022 /2023 بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

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وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالنسبة للتعليم الزراعي: جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 220 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإليكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى
ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية ١٧٠ درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة ١٤٨ درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول ١٤٠ درجة، وبراني الزراعية ١٨٥درجة ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا الكلى الأعلى.


التعليم الصناعي


مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو ٢ الحد الأدنى للقبول ٢٢٠درجة لفصل البترول و١٩٠ درجة للبنين وللحاصلين على الإعدادية من إداراتي مطروح والنجيلة و١٢٠ درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول ٢٠٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو (٧) ١٧٦ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة) الحد الأدنى للقبول ١٦٠ درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط. ومدرسة براني الصناعية بنين ١٧٠ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية ١٤٥ درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين ١٦٠ درجة والضبعة الصناعية بنات ١٦٥ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيش مدينة العلمين ١٥٠درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين ١٨٥درجة وللبنات ١٩٨ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.


التعليم التجاري والفندقي:


مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى للقبول ١٨٠درجة للبنين والبنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى ١٨٠ درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين ١٥٠درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات ١٤٠ درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين ١٤٥ درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات ١٧٠ درجة والحمام التجارية بنين ١٥١ درجة ومدرسة براني التجارية المشتركة ١٥٥ درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إداراتي براني والنجيلة، والسلوم التجارية المشتركة ١٤٠ درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 155 درجة.
كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى ١٦٥ درجة بمطروح الصناعية بنين فني بترول، و١٦٠ درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و١٥٠ درجة بالتبريد والتكييف و١٤٢ درجة بقسم الإلكترونيات – حاسبات و١٤١ درجة بقسم سيارات – نجارة أثاث و١٤٠ درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات ١٤٠ درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و١٤٠ درجة بمدرسة الزخرفية بنين، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درجة الحمام التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعي بالحمام للبنين والبنات، و١٤٠ درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، و١٤٠درجة للقبول بمدرسة تل العيسي (فصول ملحقة) لكلا من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.

تنسيق التعليم الفنى بمطروح
تنسيق التعليم الفنى بمطروح
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