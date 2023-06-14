شواطئ مطروح تتجمل لاستقبال 7 ملايين مصطاف

يعتمد مواطنو محافظة مطروح على موسم الصيف فى توفير مصدر دخل يعتمدون عليه طوال العام.

وأنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال زوارها الذين يصلون إلى 7 ملايين مصطاف يأتون الى مدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة.



وبدأت محافظة مطروح خلال تلك الفترة بوضع اللمسات النهائية لاستقبال زوار المحافظة، حيث تم تمهيد الشواطئ وفرشها بالرمال مع دهان الأعمدة والبلدورات وتجهيز الكورنيش.

وعقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العديد من الاجتماعات مع الجهات التنفيذية، بالإضافة إلى أصحاب رخص الشواطئ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف المحافظة.

وأكد محافظ مطروح المتابعة المستمرة للإستعداد لموسم الصيف السياحى مع تلافي ومعالجة أى سلبيات فى الأعوام السابقة، مع الحفاظ على أرواح وسلامة المصطافين، خاصة مع تكثيف جهود المحافظة في منع وتقليل حالات الغرق.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، موجها مجلس مدينة مرسى مطروح بالإعلان عن الشواطئ التابعة للمحافظة، ووضع الإرشادات والعلامات التحذيرية اللازمة بالشواطئ لتوعية المصطافين ورواد الشواطئ، وتوفير التأمين والإسعاف اللازم، وكذلك المعدات والأجهزة من خلال إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح وشاغلي تراخيص الشواطئ بالمحافظة.

وأشار إلى حرصه على تحقيق المنفعة العامة لمحافظة مطروح وشبابها، خاصة مع الإعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى لهذا العام 2023.

ونوه إلى تقديم جميع التيسيرات المتاحة، بما يوفر عائدا اقتصاديا ويحقق مزيدا من فرص العمل لأبناء المحافظة، مع الترحيب بجميع مقترحات الشباب، بما يعمل على تحقيق موسم سياحي ناجح.

وأشار إلى أنه جارٍ حاليا أعمال تسوية رمال الشواطئ ورفع كفاءة الكورنيش ودعم الشواطي بدورات مياه، بالإضافة إلى تطوير الدورات القديمة.

ولفت محافظ مطروح إلى أهمية الاستفادة من موسم الصيف مع حسن التعامل مع المصطافين ومساعدة جهود المحافظة في أعمال النظافة والتنظيم بالشواطئ.

كما أكد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتيسير وتوفير مزيد من الخدمات لتحقيق رضا المواطن وزائري المحافظة، والعمل على الخروج بموسم سياحى لائق بطبيعة ومكانة محافظة مطروح السياحية الواعدة.

وأشار إلى أنه سيتم منع أى إشغالات على منطقة الكورنيش من الناحية الغربية، وذلك لمنع حجب رؤية البحر وإتاحتها لجميع المواطنين للاستمتاع برؤية مياه البحر، مع أعمال تنسيق للإشغالات بالجهة الشرقية للكورنيش.