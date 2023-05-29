عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سيوة: لجنة لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال مهرجان التمور

سيوة تستعد لاستقبال
سيوة تستعد لاستقبال مهرجان التمور

أكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة أنه جار تشكيل لجنة لتجهيز والإعداد لفعاليات مهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر.

شواطئ مطروح تعلن استعدادتها لاستقبال 6 ملايين مصطاف

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة مطروح


وأضاف أنه سيتم تكثف الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.
وأشار أنه تم تفقد والوفد المرافق القرية الأولمبية مقر إقامة المهرجان بحضور العقيد أحمد عصام قائد ثاني قطاع سيوة العسكري وأحمد علي باغي سكرتير المركز وعهد كركوتي منسق جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وأحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وأنور سرحان المدير التنفيذي للجمعية ونفين الجندي ممثل الشركة المنظمة للمهرجان.
وشدد رئيس مدينة سيوة علي ضرورة تكثيف الأعمال خلال تلك الفترة كما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق والعمل على ظهور المهرجان معبرا عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح المحافظات سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

روسيا تلوح بعدم تمديد اتفاقية الحبوب

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

النواب يوافق نهائيا على تعديل رسوم تنمية موارد الدولة

دعاء لتهدئة النفس والأعصاب.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية لاتقدر بثمن

التعليم العالي: استيعاب جميع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

فيديو

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ