رئيس مدينة سيوة: لجنة لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال مهرجان التمور

أكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة أنه جار تشكيل لجنة لتجهيز والإعداد لفعاليات مهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر.



وأضاف أنه سيتم تكثف الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

وأشار أنه تم تفقد والوفد المرافق القرية الأولمبية مقر إقامة المهرجان بحضور العقيد أحمد عصام قائد ثاني قطاع سيوة العسكري وأحمد علي باغي سكرتير المركز وعهد كركوتي منسق جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وأحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وأنور سرحان المدير التنفيذي للجمعية ونفين الجندي ممثل الشركة المنظمة للمهرجان.

وشدد رئيس مدينة سيوة علي ضرورة تكثيف الأعمال خلال تلك الفترة كما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق والعمل على ظهور المهرجان معبرا عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها.