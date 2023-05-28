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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة والتي انطلقت أمس السبت.

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وأضاف الدكتور مصطفى النجار على متابعة انتظام سير الامتحانات مع عمداء الكليات، "التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، السياحة والفنادق، التمريض، التربية للطفولة المبكرة، التربية الرياضية بنين، علوم البترول والتعدين، التربية النوعية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي".


وأشار على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وكذلك ضرورة تواجد الأساتذة والمراقبين؛ لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم، مضيفا إلى أن نتائج الامتحانات سوف يتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، متمنيا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التفوق والنجاح.

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