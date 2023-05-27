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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ مطروح: تسيير أتوبيسات مجانية لنقل منتدبي امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد سير الامتحانات

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي تسيير أتوبيسات لنقل منتدبي امتحانات الدبلومات الفنية من مدينة مرسي مطروح إلى اللجان الامتحانية بالإدارات الخارجية تيسيرًا على الطلاب.

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وصرح بذلك عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.
وأضاف أن محافظ مطروح ، وافق على تشغيل الأتوبيسات مجانا لنقل المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات من مدينة مرسي مطروح إلى مقار اللجان الامتحانية بالمناطق البعيدة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل للمنظومة التعليمية وضمانا لتحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان ووصول المعلمين للمدارس والقيام بأعمال الامتحانات على أكمل وجه في أجواء مناسبة يسودها الجدية والانضباط والالتزام.
وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية علي أتم الاستعداد لامتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية والتي انطلقت صباح اليوم السبت، ومن خلال 26 لجنة، يؤدى خلالها 4694 طالبًا وطالبة بالتعليم الفني بكافة لجان المحافظة.

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