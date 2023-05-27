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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى عن امتحانات الدبلومات اليوم

الامتحانات
الامتحانات

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها أن 4694 طالبا وطالبة أدوا امتحان اليوم الأول بجميع اللجان بالمحافظة في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

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وأضاف أن الطلاب أدوا الامتحان وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية وتدابير أمنية محكمة في محيط 26 لجنة بأرجاء المحافظة.

وأوضح شحاتة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر جميع التجهيزات اللوجستية داخل اللجان وتذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية الامتحانية مع تسخير كافة الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأشار إلى أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية أعدت 16 استراحة حكومية مجهزة على أكمل وجه بالإدارات التعليمية لضمان توفير إقامة مريحة ولائقة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الاستراحات.

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