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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتفقد مركز توزيع الأسئلة

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فجر اليوم  إجراءات نقل  صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الأول  للدبلومات الفنية بكل نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية الي اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية البالغ عددها ٢٦ لجنة .

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وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات رجال الحملة الميكانيكية وتحليهم بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية خلال امتحانات الشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية  .

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