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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 415 مليون جنيه.. محافظ مطروح يعلن نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

رصف طرق بمطروح
رصف طرق بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، بجميع مدن ومراكز المحافظة، والجاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 415 مليون جنيه.

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وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وأوضح محمود أمبابى مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام أن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى2022/2023 على مستوى المراكز والقطاعات الجاري تنفيذها في 5 قطاعات رئيسية (الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات، والامن والاطفاء والمرور) وفقا للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين...
الخطة شملت:
- تخصيص مبلغ 123.3 مليون جنيه لقطاع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسب تنفيذ تجاوزت 60 %.
- وتخصيص مبلغ 172 مليون جنيه لقطاع رصف الطرق الداخلية بنسب تنفيذ تجاوزت 70%
- تخصيص مبلغ 26.2 مليون جنيه لقطاع تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 100 %
- تخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لقطاع تحسين البيئة بنسبة تنفيذ تجاوزت 90 %.
- تخصيص مبلغ 49.5 مليون جنيه لقطاع الامن والاطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 90 %.

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