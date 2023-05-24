تعليم مطروح: إلغاء الامتحان لأربع طالبات ومجازة 3 مراقبين

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتائج التحقيق والذي جاء عقب تحويل واقعة اكتشاف أوراق تخص مادة الفلسفة بحوزة أربع طالبات بإحدى المدارس الثانوية أثناء أداء الامتحان في. ذات المادة يوم السبت قبل الماضي.



وأوضح أنه تقرر إلغاء الامتحان للأربع طالبات في مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي منازل وذلك لوجود أوراق معهم تخص مادة الفلسفة أثناء الامتحان مع السماح لهن بدخول امتحان الدور الثاني لذات العام في نفس المادة وذلك للقرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ والخاص بأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.



وأضاف أنه تقرر مجازاة ثلاثة معلمين بخصم سبعة أيام من راتب كل منهم وذلك التراخي في أداء عملهم المكلفين به أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.



وأوضح وكيل الوزارة أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بتعليم مطروح بإعمال شئونها والتحقيق الفوري مع الطالبات وملاحظي ومراقب اللجنة بخصوص واقعة الإهمال والتقصير في الامتحانات وجاءت نتيجة التحقيق بما تم ذكره في البيان الإعلامي وذلك وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة والخاصة بالآثار المترتبة على أعمال الإهمال والتقصير والإخلال بأعمال الامتحانات.