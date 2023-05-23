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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المحافظ.. مطار مطروح يستقبل أولى طائرات الشارتر

بدء موسم السياحة
بدء موسم السياحة الأجنبية في مطروح

يستقبل  اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء  أولى رحلات طيران الشارتر والتى تصل إلى  مطار مرسى مطروح الدولي  .

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يأتى ذلك في إطار بدء تدفق  السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحى لعام 2023 .

ومن المقرر أن يتم استقبال أوفى رحلات الشارتر اليوم   مع تقديم الورود   واهداء البرشورات الدعائيه وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظه السياحيه  من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة ،بالاضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

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