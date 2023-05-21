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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء مدرستين جديدتين

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد انشاء المدرستين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال إنشاء مدرستى سما العلم للتعليم الأساسى ومدرسة أجيال المستقبل الجديدتين.

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 يتم تنفيذ المدرستين   على مساحة  ٩ألاف متر مربع  من خلال  فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح، وذلك بمنطقة الريفية خلف المنطقة الأزهرية بمدينة مرسى مطروح  في إطار جهود المحافظة لإنشاء مزيد من المدارس وتخفيف الكثافات الحالية بعدد من المدارس داخل المدينة مع الاطمئنان على سير العمل وسرعة التنفيذ دون عوائق.

أوضح المهندس طارق عبد الله  مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح   ان أعمال إنشاء مدرسة سما العلم للتعليم الأساسى بعدد  ٢٢ فصل،بمساحة اجمالية ٤٤٨٠م٢، ومبانى على مساحة ٥١٨ م٢ على  ٤ طوابق ،والمخطط لها مدة تنفيذ ٨ أشهر ونصف  بتكلفة نحو ١٤،٥مليون جنيه وكذلك مدرسة أجيال المستقبل من مرحلة الحضانة الى الثانوى بعدد  ٢٨ فصلا على مساحة ٤٢٨٧م٢ منها مساحة مبانى على ٥٧٥م٢  على ٤ طوابق ،والمخطط لها مدة تنفيذية خلال ٨ أشهر ونصف بتكلفة اجمالية نحو ١٥،٦٣مليون جنيه.

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