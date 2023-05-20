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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2792 طالبًا أزهريًّا يؤدون امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية ومعاهد القراءات

ازهر مطروح يتابع
ازهر مطروح يتابع الامتحانات

أكد  رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية  الشيخ عبد العظيم سالم، إنه يؤدي اليوم السبت (٢٧٩٢)؛  طالبًا وطالبة امتحانات نهاية العام للشهادات " الابتدائية والإعدادية ،ومعاهد القراءات ،  ، وسط إجراءات احترازية وأمنية  مشددة.

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وتفقد  رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية لجان عمر بن عبد العزيز ، بإدارة مطروح  التعليمية، يرافقه مدير إدارة التعليم الاعدادي  الشيخ سمير خلاف،   واطمأن  على تطبيق كافة الإجراءات؛ حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، وكذلك مستوى الامتحان وحضور الطلاب. 


وشدد  علي دور أمن اللجان في ضرورة عدم السماح لأي طالب أو طالبة باصطحاب الهواتف المحمولة أوي اي وسيلة من وسائل الاتصال حرصاً على مصلحة الطالب وعدم تعرض للمسألة القانونية وإلغاء امتحانه، وتطبيق القانون بحزم علي أي واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات، منبها علي لجان المتابعة بتذليل العقبات وحل المشكلات بشكل فوري لحسن سير العملية الامتحانية .

كما اطمئن الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة ، مدير العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح ، علي لجان  مطروح النموذجي     ، وأكد علي توفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب من عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب .

وأوضح مدير إدارة الامتحانات الأستاذ عطية سالم ،  أن ( ١٥٩٣)؛ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية  على مستوى المنطقة في القرآن الكريم، ، بينما يؤدي (١١٤٠)؛  طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية  بالمنطقة الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ( ورقة أولي) ، ( النحو والصرف)، وسوف يؤدي  (٥٩) طالب وطالبة، لشهادات معاهد القراءات ، في مادتي الفقه والإنشاء .

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