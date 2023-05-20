بحضور 11113 طالبا .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح بدءا من يوم السبت 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.



ووجه محافظ مطروح، بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

