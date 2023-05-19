مطروح .. خطة عمل للنظافة استعدادا لموسم الصيف

أكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح على وضع خطة عمل طوال موسم الصيف مع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة لرفع معدلات النظافة العامة في الموسم السياحي بالشوارع والميادين العامة.



وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أن الهدف من رفع معدلات النظافة لسرعة نقل القمامة والمخلفات علي طول الكورنيش والشواطئ، من خلال رجال جهاز النظافة والأحياء والحملة الميكانيكية.

وأشار إلى أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، يواصل استقبال طلبات شباب مطروح في الحصول على تراخيص الشماسي بالشواطئ خلال موسم الصيف في إطار توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وتم طرح إجراءات إيجار الكافتريات الصيفية بشواطئ المدينة في الموسم السياحي.